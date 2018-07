Istanbul (AFP) - (AFP) In Istanbul sind vier ukrainische Aktivistinnen festgenommen worden, nachdem sie sich bei einer Protestaktion in der Innenstadt teilweise entkleidet hatten. Die Mitglieder der feministischen Gruppe Femen entrollten am Donnerstag vor der früheren Kirche Hagia Sophia ein Banner und riefen Slogans, bevor sie von der Polizei abgeführt wurden, wie ein AFP-Fotograf berichtete.