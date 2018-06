Washington (AFP) - (AFP) Nach den gewaltsamen Protesten wegen einer Koran-Verbrennung durch US-Soldaten in Afghanistan haben US-Präsident Barack Obama und sein afghanischer Kollege Hamid Karsai ihren Willen zur Zusammenarbeit bekräftigt. Nach Angaben des Weißen Hauses versicherten Obama und Karsai bei einer Videokonferenz am Donnerstag, die "Partnerschaft" weiterführen zu wollen. Demnach ging es bei den Beratungen ebenfalls um die Sicherheitslage in Afghanistan und die Versöhnungsgespräche mit den aufständischen Taliban.