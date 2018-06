FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro <EURUS.FX1> ist am Donnerstag im frühen Handel gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde mit 1,3175 US-Dollar gehandelt. Ein Dollar war 0,7590 Euro wert. Im asiatischen Handel hatte der Euro zeitweise nur 1,3140 Dollar gekostet. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,3120 (Dienstag: 1,3153) Dollar festgesetzt.

Die Zuversicht an den Märkten sei gestiegen, dass der Schuldenschnitt in Griechenland erfolgreich abgewickelt werden könne, sagten Händler. An diesem Donnerstag endet die Frist für den Anleihentausch. Nach Einschätzung der Landesbank Hessen-Thüringen ist die Verunsicherung aber immer noch hoch, da erst am Freitagmorgen klar sein dürfte, ob sich eine ausreichende Menge an Investoren zum freiwilligen Schuldenschnitt bereit erklärt oder ob die Gesamtheit der privaten Gläubiger zum Forderungsverzicht gezwungen wird.

Mit Spannung erwartet wird die am Nachmittag anstehende Pressekonferenz von EZB-Chef Mario Draghi. Volkswirte gehen davon aus, dass die EZB zunächst die Wirkung ihrer bisherigen Maßnahmen abwarten wird. Der Leitzins dürfte bei 1,0 Prozent bleiben.