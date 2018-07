Ruhpolding (SID) - Doppel-Olympiasiegerin Evi Sachenbacher-Stehle flirtet heftig mit einem Wechsel vom Skilanglauf zum Biathlon. "Ich werde die Vorbereitungen auf die kommende Saison fest in der Trainingsgrupe der Biathleten absolvieren. Mir macht es Spaß, und ich fühle mich dort sehr gut aufgehoben", sagte Sachenbacher-Stehle: "Ziel dieser Maßnahme ist es, durch den veränderten Trainingsplan neue Reize zu setzen. Natürlich werde ich auch das Schießtraining bestreiten, das Lauftraining steht aber weiter im Vordergrund."

Eine Entscheidung, in welcher Disziplin sie künftig im Weltcup an den Start geht, werde erst mit der Zeit reifen: "Mir stehen jedenfalls alle Türen offen." Die 31-Jährige scheint fest entschlossen, bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi für die Skijäger an den Start zu gehen und damit eine der potenziellen Nachfolgerinnen von Rekordweltmeisterin Magdalena Neuner zu werden. "Warum sollte man ihr nicht die Möglichkeit einräumen, sich im Biathlon zu versuchen, wenn sie Lust dazu hat?", sagte Biathlon-Bundestrainer Uwe Müssiggang dem SID.

Aus Sicht der Biathleten gebe es keine konkrete Zielsetzung für das Vorhaben, Sachenbacher-Stehle müsse "vor allem massiv Schießtraining absolvieren", betonte Müssiggang. Erste Versuche habe sie mithilfe von Frauentrainer Ricco Groß bereits vor mehreren Monaten unternommen und dabei Gefallen daran gefunden.

Langlauf-Bundestrainer Jochen Behle reagierte gelassen auf die Aussagen seiner früheren Vorzeige-Athletin. "Das ist ihre eigene Entscheidung. Ich hätte sie auch gerne weiter beim Langlauf gehabt, da habe ich schließlich auch nur eine dünne Decke", sagte Behle dem SID. Das bevorstehende "Probetraining" mehrerer Langläuferinnen sieht er weiterhin skeptisch: "Aber ich habe immer gesagt: Wenn es der Athlet so will, dann werde ich das akzeptieren."