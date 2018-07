Ruhpolding (dpa) - Die deutsche Biathlon-Staffel der Männer hat in Ruhpolding WM-Bronze gewonnen. Für die Skijäger des Deutschen Skiverbandes war es die erste Medaille bei der Heim-Weltmeisterschaft.

In der Besetzung Simon Schempp, Andreas Birnbacher, Michael Greis und Arnd Peiffer beendete das deutsche Quartett vor 26 000 Zuschauern in der Chiemgau-Arena das Rennen als Dritter hinter dem erneut siegreichen Titelverteidiger Norwegen und Frankreich.

Für das deutsche Team war es das insgesamt vierte Edelmetall in Ruhpolding. Zuvor hatte Magdalena Neuner Gold im Sprint und Silber in der Verfolgung gewonnen, dazu gab es Bronze in der Mixed-Staffel. Die deutschen Männer leisteten sich in der Staffel insgesamt zehn Fehlschüsse auf der 4 x 7,5 Kilometer langen Distanz, blieben aber ohne Strafrunde.

Die laufstarken Norwegen leisteten sich sogar eine Strafrunde und lagen am Ende trotzdem 29,7 Sekunden vor den Franzosen. Der deutsche Schlussläufer Peiffer hatte im Ziel 53 Sekunden Rückstand auf das Gold-Quartett.

Weltmeisterschaft Biathlon