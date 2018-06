Peking (AFP) Bei neuen Unruhen in der nordwestchinesischen Xinjiang-Region sind am Dienstag mindestens zwölf Menschen getötet worden. Ein "gewalttätiger Mob" habe die Auseinandersetzungen ausgelöst, die Polizei verfolge derzeit die an den Unruhen beteiligten Menschen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Mindestens zwei Verdächtige seien nach dem Einsetzen der Gewalt im Bezirk Yecheng von der Polizei erschossen worden.