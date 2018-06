Peking (AFP) Aus Protest gegen die chinesische Tibet-Politik hat sich im Südwesten Chinas eine vierfache Mutter selbst angezündet. Wie die in London ansässige Aktivistengruppe Free Tibet mitteilte, starb die 32-Jährige am Sonntag, nachdem sie sich in der Stadt Aba in der Provinz Sichuan selbst in Brand gesetzt hatte. Bei der Protestaktion nahe des Klosters Kirti habe sie die Rückkehr des geistlichen Oberhaupts der Tibeter, des Dalai Lamas, aus dem indischen Exil gefordert.