Tübingen (AFP) Während der Autofahrt hat eine 48-Jährige in Tübingen offenbar ihren am Steuer sitzenden Ehemann getötet. Nach bisherigen Ermittlungen war das Ehepaar am Dienstagabend mit dem Wagen unterwegs, als die Frau mit einer Pistole auf den 68-Jährigen schoss, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Unkontrolliert sei das Auto anschließend gegen eine Gartenmauer geprallt. Der Angeschossene selbst konnte den Wagen den Angaben zufolge noch verlassen, brach jedoch auf der Straße zusammen und starb noch am Tatort.