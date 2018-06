Berlin (AFP) - (AFP) Der ehemalige Brandenburger Innenminister Jörg Schönbohm (CDU) liegt nach einem Schlaganfall im Krankenhaus. Das sagte dessen Ehefrau Eveline Schönbohm der "Bild"-Zeitung vom Freitag. Am Mittwoch habe sie bei ihrem Mann ungewöhnliche Sprachstörungen bemerkt. "Ich dachte sofort an einen Schlaganfall." Nach Rücksprache mit einem Neurologen sei ihr Mann in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort sei ein Schlaganfall diagnostiziert worden, der das Sprachzentrum betroffen habe. "Wir hatten Glück im Unglück, dass er keine Lähmungen erlitten hat", betonte Eveline Schönbohm.