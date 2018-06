Brüssel (AFP) Für Bulgarien und Rumänien hat sich die Hoffnung zerschlagen, auf dem EU-Gipfel grünes Licht für einen Beitritt zum Schengen-Raum zu bekommen. Im Entwurf für die Abschlusserklärung des Treffens am Donnerstagabend heißt es, über die Frage werde erst im September entschieden. Die Entscheidung über die Aufnahme in den Schengenraum, in dem es keine Passkontrollen an den Grenzen gibt, muss einstimmig fallen.