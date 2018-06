Bonn (AFP) Mit einer "Schwachstellen-Ampel" informiert das Bonner Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) über aktuelle Gefahren für Computernutzer. Mit der Ampel würden Sicherheitslücken systematisch erfasst, um Nutzern die aktuelle IT-Sicherheitslage deutlich zu machen, erklärte das BSI am Freitag. Je nach der Relevanz der Schwachstellen erhielten die Produkte dort eine farbige Markierung in grün, gelb oder rot.