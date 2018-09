Brüssel (AFP) Der Großteil der EU-Länder hat sich am Freitag mit dem Fiskalpakt zu stärkerer Haushaltsdisziplin verpflichtet. Der auf dem EU-Gipfel in Brüssel unterzeichnete Pakt sieht strengere Haushaltsregeln als in den EU-Verträgen sowie die Verankerung einer Schuldenbremse in nationalem Recht vor. Von den 27 EU-Mitgliedsstaaten beteiligen sich nur Großbritannien und Tschechien nicht an dem Abkommen.