Brüssel (AFP) Angesichts der anhaltenden Gewalt in Syrien haben Europas Staats- und Regierungschefs gefordert, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Der EU-Gipfel habe bekräftigt, dass es "völlig inakzeptabel ist, in welcher Weise das syrische Regime gegen die Zivilbevölkerung vorgeht", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum Abschluss des Treffens in Brüssel. Die EU werde deshalb "alles tun, dass diejenigen, die heute Menschenrechte aufs Schärfste verletzen, in Zukunft auch zur Verantwortung gezogen werden können".