Berlin (AFP) - (AFP) Nach der großen Beteiligung privater Gläubiger an einem Schuldenschnitt für Griechenland haben die Euro-Länder einen ersten Teil des zweiten Hilfspaketes für das Land freigegeben. Es seien 30 Milliarden Euro an Garantien für die Umtauschaktion selbst und weitere 5,5 Milliarden Euro für auflaufende Zinsen freigegeben worden, sagte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) am Freitag in Berlin nach einer Telefonkonferenz der Euro-Finanzminister.