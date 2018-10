Berlin (AFP) Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) hat seine umstrittenen Äußerungen zu einem Austritt Griechenlands aus der Eurozone relativiert. Das am Nachmittag im Bundestag zur Abstimmung stehende milliardenschwere Hilfspaket sei vorläufig die "beste Alternative", sagte Friedrich am Montag in Berlin. "Sonst würde ich nicht zustimmen." Der Minister betonte, er zweifle nicht am Kurs der Kanzlerin in Sachen Euro-Rettung. Das zweite Rettungspaket für Griechenland habe "nie zur Disposition gestanden".