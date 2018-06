Berlin (AFP) Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel hat die Linkspartei wegen ihrer Ablehnung des Bundespräsidentschaftskandidaten Joachim Gauck scharf angegriffen. Gabriel warf der Linkspartei in der "Welt am Sonntag" vor, den wahren Grund zu verschleiern, weshalb sie gegen Gauck sei: "Er ist derjenige, der nach der Wende die Stasi-Aufklärung betrieben hat." Es gebe in der Linkspartei immer noch viel versteckte Sympathie für die untergegangene DDR, sagte Gabriel. "Da sind viele Betonköpfe, die Stasi-Aufklärung unanständig finden."