Wiesbaden (AFP) - (AFP) Die Arbeitskosten in Deutschland sind 2011 so stark angestiegen wie seit eineinhalb Jahrzehnten nicht. Die Kosten je geleisteter Arbeitsstunde hätten sich im Vergleich zu 2010 um 3,2 Prozent erhöht, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Dies sei der höchste Anstieg seit 1997 gewesen, seitdem die Statistikbehörde die jährliche Entwicklung der Arbeitskosten analysiert. Alleine im vierten Quartal von Oktober bis Dezember stiegen die Arbeitskosten demnach um 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, gegenüber dem Vorquartal um 1,1 Prozent.