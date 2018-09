Wiesbaden (AFP) In Deutschland gibt es immer weniger Abtreibungen. Im vergangenen Jahr wurden rund 108.900 Schwangerschaftsabbrüche gemeldet und damit knapp 1600 weniger als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Zugleich wurde 2011 der niedrigste Stand bei den Schwangerschaftsabbrüchen seit 15 Jahren registriert.