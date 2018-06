Kiel (AFP) Der Wahlkampfleiter der Linkspartei in Schleswig-Holstein, André Brie, hat sich bei einem Treppensturz schwer verletzt. Der 61-jährige Politiker habe sich bei dem Unfall am Sonntag in seinem Haus in Südwestmecklenburg mehrere Schädelbrüche zugezogen und liege im künstlichen Koma, sagte die Sprecherin der Linkspartei in Kiel, Jannine Menger-Hamilton, am Mittwoch. Weitere Details zum Gesundheitszustand Bries wollte sie nicht mitteilen. Der Unfall sei ein "schwerer persönlicher Schicksalschlag".