Hamburg (AFP) Ein neuer Konkurrent für die Deutsche Bahn will noch in diesem Herbst eine Fernzug-Verbindung starten. Die Züge sollten von Köln aus nach Hannover starten und dort getrennt weiter nach Hamburg und Berlin fahren, sagte der Chef des Kölner Zugbetreibers MSM, Niko Maedge, der "Financial Times Deutschland" vom Freitag. Demnach soll es zwei Verbindungen täglich geben. Die Züge werden den Angaben zufolge etwas langsamer als die ICE der Deutschen Bahn sein.