Leipzig (AFP) An einer Leipziger Schule ist am Mittwochnachmittag ein Notalarm ausgelöst worden. Die Polizei war nach Angaben eines Sprechers mit einem Großaufgebot an der Leipzig International School im Einsatz. Es gebe aber zunächst keine Anzeichen für eine Gewalttat, sagte der Sprecher. Es könnte sich um einen technischen Defekt handeln. Die Überprüfung des Gebäudes war demnach aber noch nicht abgeschlossen.