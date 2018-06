Leipzig (AFP) EU-Energiekommissar Günther Oettinger hält die als klimaschädlich geltende Braunkohle noch für Jahre für unverzichtbar. "Sie ist zwar eine Brückentechnologie, wird aber noch wesentlich länger, als man glaubt, eine bedeutende Rolle bei der Stromerzeugung in Deutschland spielen", sagte Oettinger der "Leipziger Volkszeitung" (Dienstagsausgabe) am Rande des länderübergreifenden Braunkohle-Gipfels in Leuna. Benötigt werde Braunkohle noch 20 bis 30 Jahre. Damit würden aber auch Arbeitsplätze in Ostdeutschland gesichert, hob Oettinger hervor.