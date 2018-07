Köln (AFP) - (AFP) EU-Energiekommissar Günther Oettinger hat vor den sozialen und wirtschaftlichen Folgen der hohen Stromkosten in Deutschland gewarnt. "Ich mache mir Sorgen um den Strompreis in Deutschland", sagte Oettinger am Donnerstagaend im Westdeutschen Rundfunk (WDR). Der Strompreis sei "gefährlich hoch" und könne "sowohl zu sozialen Verwerfungen als auch zu einer De-Industrialisierung führen".