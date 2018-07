Los Angeles (AFP) Der deutsche Filmemacher Wim Wenders ist bei den Oscars leer ausgegangen: Sein als bester Dokumentarfilm nominierter Streifen "Pina" wurde bei der Verleihung der Filmpreise am Sonntag (Ortszeit) in Los Angeles nicht berücksichtigt. Die Trophäe holte stattdessen die US-Doku "Undefeated" von Daniel Lindsay und T.J. Martin über eine Football-Mannschaft, die ihr Verlierer-Image loswerden will. Der in 3-D gedreht Film "Pina" über die verstorbene Choreografin Pina Bausch war auch als möglicher Anwärter auf den Oscar als bester fremdsprachiger Film im Gespräch gewesen, schaffte es dann in dieser Kategorie aber nicht in die Endauswahl.