Budapest (AFP) In Budapest hat der Prozess gegen die mutmaßlichen Diebe des Sargs von Milliardär Friedrich Karl Flick begonnen. Es habe am Dienstag eine erste Anhörung der drei Verdächtigen gegeben, sagte eine Gerichtssprecherin am Donnerstag in der ungarischen Hauptstadt. Dabei hätten alle Angeklagten auf nicht schuldig plädiert. Die Sprecherin sagte, das Verfahren werde sich voraussichtlich über einen längeren Zeitraum hinziehen. Der nächste Verhandlungstermin sei der 8. Mai.