Berlin (AFP) - (AFP) Knapp ein Jahr nach der Atomkatastrophe in Fukushima hält der Unmut über den geplanten Atomausstieg in Teilen der Union an. Er habe den Ausstiegsbeschluss der Bundesregierung "technisch nicht richtig verstanden", sagte Unionsfraktionsvize Michael Fuchs (CDU) am Freitag im Deutschlandfunk. In Deutschland sei weder ein verheerendes Erdbeben noch ein Tsunami wie vor einem Jahr in Japan denkbar. Das bedeute, "dass ein solches Unglück in Deutschland nicht passieren könnte". Zudem vertraue er auf die "deutsche Ingenieurskunst".