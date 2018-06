Frankfurt/Main (AFP) Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst sollen bereits am Montag beginnen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi rief am Freitag Beschäftigte in Hessen und Rheinland-Pfalz auf, am Montag vorübergehend die Arbeit niederzulegen. Ein Schwerpunkt soll in Frankfurt am Main liegen. Dort soll es auch zu Ausfällen im U-Bahn-Verkehr kommen.