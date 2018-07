Kopenhagen (AFP) - (AFP) Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) sieht die syrische Regierung von Präsident Baschar al-Assad in einem "Zerfallsprozess" und hat eindringlich vor einer Militärintervention in dem Land gewarnt. "Mein Eindruck ist, dass mehr und mehr der Zerfallsprozess des Regimes von Assad begonnen hat", sagte Westerwelle bei einem Treffen der EU-Außenminister am Freitag in Kopenhagen.