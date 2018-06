Leipzig (dpa) - Das tief in die roten Zahlen gerutschte börsennotierte Solarunternehmen Q-Cells (Bitterfeld-Wolfen) legt heute vor den Aktionären Rechenschaft ab.

Der Vorstand will in einer außerordentlichen Hauptversammlung in Leipzig darlegen, wie das Überleben von Q-Cells gesichert werden soll. Die Versammlung musste aus juristischen Gründen einberufen werden, weil Q-Cells kein Eigenkapital mehr hat. Eine Abstimmung ist nicht vorgesehen.

Q-Cells war 2011 erneut tief in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich stand ein Fehlbetrag von 846 Millionen Euro.

Q-Cells