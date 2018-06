Berlin (dpa) - Als die erlösende Nachricht aus Athen kurz nach 07.00 Uhr offiziell bekanntgegeben wurde, atmeten in Berlin die Spitzen von Regierung und Koalition auf.

85,8 Prozent der privaten Gläubiger haben der historischen Umschuldung Griechenlands zugestimmt - weniger als im Stillen erhofft, aber weit mehr als von Skeptikern befürchtet. Kanzlerin Angela Merkel wusste schon am Donnerstagabend, dass es die Griechen geschafft haben. Sie sei «zufrieden» mit dem «ermutigenden Ergebnis», ließ sie ihren Sprecher Steffen Seibert am Morgen nüchtern mitteilen.

Es waren vor allem die Deutschen, die seit Sommer 2010 immer wieder auf eine Beteiligung des Privatsektors gepocht hatten - erst zwangsweise und nach massiver Kritik, und aus Angst vor den Rating-Agenturen, «freiwillig». Merkel steckte dafür viel Prügel ein.

Die mit einem Forderungsverzicht von mehr als 100 Milliarden Euro größte Umschuldung eines Staates sei auch ein deutscher Erfolg, lobte der Chefhaushälter der Unionsfraktion, Norbert Barthle (CDU), das Krisenmanagement Merkels. Weniger euphorisch kann auch gesagt werden: Der Preis dafür ist hoch.

Auch wenn Griechenland immer wieder als Einzelfall abgetan wird - erstmals müssen Investoren, die ihr Geld in den lange als sicher geltenden Hafen Euro-Zone angelegt haben, auf viele Milliarden verzichten. Auch dies ist einmalig und historisch.

Kritiker warfen Merkel vor, mit der politisch und aus Sicht der Steuerzahler durchaus nachvollziehbaren Forderung nach einer Privatgläubigerbeteiligung die Euro-Krise angeheizt zu haben. Denn schnell machte die Angst die Runde, dass nach Griechenland auch andere Problemländer in der Euro-Zone einen Schnitt machen könnten. Große Anleger traten in einen Käuferstreik und machten um Schuldtitel aus der Euro-Zone einen Bogen. Auch für Banken galt es als undenkbar, Staatspapiere eines Euro-Land einmal abschreiben zu müssen.

Deutsche Bank-Chef Josef Ackermann nannte den Schuldenschnitt einen Sündenfall, der Europa noch teuer zu stehen komme - auch in Form höherer Zinsen, die Investoren von vielen Regierungen verlangen werden. «Die Erwartung war, dass Staatsanleihen zu 100 Prozent zurückgezahlt werden. Dieses Prinzip wurde verletzt - und zwar entgegen allen Aussagen, die zuvor gemacht worden waren.» Die Banken zogen am Ende murrend mit: «Das ist so freiwillig wie ein Geständnis in der spanischen Inquisition», monierte Commerzbank-Chef Martin Blessing.

Nun klappt nach langer Zitterpartie der «freiwillige» Schuldenschnitt weitgehend. Eine Minderheit privater Gläubiger wird womöglich zwangsweise zur Umschuldung gedrängt. Trotz des «Schönheitsfehlers» Zwangsumtausch ist das ewige Poker-Spiel zwischen Politik, Banken, Hedgefonds und Ratingagenturen vorerst beendet. Die befürchtete ungeordnete Staatspleite Athens mit unabsehbaren Folgen für die Euro-Zone und die Weltkonjunktur ist weniger wahrscheinlich.

Übertriebener Jubel machte sich an diesem historischen 9. März aber nicht breit. Unter all den Jubelarien waren vorsichtigere Töne wie «Zwischenschritt», «etwas Luft verschafft» oder «Etappensieg» unüberhörbar. Denn mit Schuldenerlass ist zwar eine Voraussetzung für das zweite Griechenland-Paket von 130 Milliarden Euro erfüllt. Das Hellas-Drama geht aber weiter - und zwar noch viele Jahre.

Nächste Woche entscheidet sich, ob und in welchem Umfang der Internationale Währungsfonds (IWF) mitzieht. Nicht nur Union und FDP pochen auf einen signifikanten Beitrag des Weltwährungsfonds. Der zeigte sich zuletzt äußerst kritisch. Für April sind unverändert Neuwahlen in Athen angesagt - mit ungewissem Ausgang und dem drohenden Aus für das gesamte Hilfskonstrukt. Auch die Wahlen in Paris, wo der Sozialist François Hollande klare Siegchancen hat, könnten den Euro-Rettern um Merkel & Co. in Sachen Fiskalpakt und Rettungsschirmen einen dicken Strich durch die Rechnung machen.

Fraglich aber ist vor allem, ob Griechenland die ehrgeizigen Wachstums-, Haushalts- und Defizit-Ziele bis Ende 2014 auch erreicht, um sich wieder selbst Geld an den Märkten zu beschaffen. Ein drittes Rettungspaket von 50 Milliarden Euro steht weiter im Raum. Noch am Freitag, wenige Stunden nach Bekanntgabe der Beteiligungsquote kam aus Athen eine neue Hiobsbotschaft: Die Wirtschaft stürzte Ende 2011 mit einem Minus von 7,5 Prozent stärker ab als befürchtet. «Jetzt beginnt die weitere Arbeit», lautete die Maßgabe aus Berlin.

