Brüssel/Luxemburg (dpa) - Die Euro-Finanzminister haben in einer Telefonkonferenz erneut über das zweite Hilfspaket für Griechenland beraten. Zum Abschluss sei eine Erklärung geplant, berichteten Diplomaten in Brüssel.

Die Ressortchefs hatten bereits vor einer Woche festgestellt, dass Athen alle notwendigen Auflagen für das neue Rettungspaket von 130 Milliarden Euro erfüllt.

Für ein grünes Licht musste jedoch der Schuldenschnitt in Athen abgewartet werden, der nach Einschätzung der EU-Kommission erfolgreich verlaufen war. Eine endgültige Entscheidung über das zweite Paket könne aber am Montag oder Dienstag beim regulären Treffen der europäischen Finanzminister fallen, da noch nationale Prozeduren in den Mitgliedstaaten abgewartet werden müssten, hieß es.

Bei dem neuen Paket soll vor allem der Krisenfonds für klamme Eurostaaten EFSF eingespannt werden.