Berlin (dpa) - Die FDP hat zufrieden auf die Zahlen zur Gläubigerbeteiligung bei der Umschuldung in Griechenland reagiert. Ein erfolgreicher Schuldenschnitt in Griechenland trage wesentlich zur Stabilisierung des Euro bei, sagte FDP-Fraktionschef Rainer Brüderle. Den Liberalen sei es besonders wichtig, dass nicht immer neue staatliche Hilfspakete für Griechenland geschnürt werden, sondern sich auch die privaten Gläubiger substanziell an der Rettung Griechenlands beteiligten.

