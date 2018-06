Athen (dpa) - Der Weg für den griechischen Schuldenerlass ist wohl frei. Die genaue Quote für die Zustimmung der privaten Gläubiger will Athen am Vormittag offiziell bekanntgeben. Bereits am Abend war aber durchgesickert, dass die Mindestmarke von 75 Prozent erreicht worden ist. Seriöse griechische Medien berichteten sogar von über 90 Prozent. Der Schuldenschnitt ist eine wichtige Voraussetzung für ein Abwenden des Staatsbankrotts: Die Euro-Finanzminister wollen heute endgültig über das 130 Milliarden Euro schwere Hilfspaket entscheiden.

