Paris (AFP) - (AFP) Die französische First Lady Carla Bruni-Sarkozy macht sich Sorgen um ihren Mann: "Ich habe Angst um seine Gesundheit", sagte das 44-jährige Ex-Model am Donnerstagabend im Sender France 5. Präsident Nicolas Sarkozy, der derzeit mitten im Wahlkampf steckt, höre nie auf, zu arbeiten. "Mein Mann gibt alles." Er arbeite 20 Stunden am Tag. Die Sängerin fügte hinzu: "Ich habe Angst, dass er plötzlich stirbt."