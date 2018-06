Paris (AFP) Noch vor Beginn der Olympischen Sommerspiele in London soll es im Tunnel unter dem Ärmelkanal ein Handy-Netz geben: Die Gesellschaft Eurotunnel werde eine Übereinkunft mit den Telefonunternehmen France Télécom, SFR, Bouygues Télécom und Free Mobile unterzeichnen, damit bis Juli eine entsprechende Infrastruktur geschaffen werde, teilte das französische Industrieministerium am Freitag in Paris mit. Offiziell soll die Übereinkunft am 6. März im Beisein von Industrieminister Eric Besson unterzeichnet werden.