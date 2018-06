Paris (AFP) - (AFP) An einem der schönsten Plätze der französischen Hauptstadt hat es am Donnerstagabend gebrannt: Am Place Vendôme stiegen schwarze Rauchwolken auf, weil es in einer Tiefgarage brannte, wie die Pariser Feuerwehr mitteilte. Ein Mensch wurde leicht durch die Rauchentwicklung verletzt. Etwa 400 Anwohner und auch das Personal des Justizministeriums, das an dem Platz angesiedelt ist, mussten evakuiert werden. Der Place Vendôme ist auch die Adresse renommierter Juweliere und des Luxus-Hotels Ritz. Laut Polizei wurden 52 Fahrzeuge in der Tiefgarage und ein Motorrad beschädigt. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar.