Köln (SID) - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln kann im Kellerduell gegen Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) aller Voraussicht nach auf sein Sturmduo Lukas Podolski und Milivoje Novakovic zurückgreifen. Dies bestätigte Trainer Ståle Solbakken, der die Partie des Tabellen-14. gegen die unmittelbar folgenden Gäste wie Sportdirektor Volker Finke als "Sechs-Punkte-Spiel" bezeichnete.

Podolski, der am Donnerstag wegen eines Magen-Darm-Infekts nicht trainieren konnte, müsse "nur gut schlafen und gut essen, dann ist sicher, dass er von Anfang an spielt". Novakovic, der beim 1:1 in der vergangenen Woche bei 1899 Hoffenheim wegen Hüftproblemen ausgefallen war, werde ebenfalls "wohl von Beginn an dabei sein".

Auch Kevin Pezzoni sei für einen Einsatz über 90 Minuten bereit. Der Defensivspieler hatte während einer Karnevalsfeier in Hürth durch den Faustschlag eines Unbekannten einen Nasenbeinbruch erlitten und war in Hoffenheim ausgefallen, weil seine Spezialmaske zu groß war. Verzichten muss der FC weiter auf Abwehrspieler Ammer Jemal (Muskelfaserriss).