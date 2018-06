Moskau (SID) - Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Kevin Kuranyi wartet mit Dynamo Moskau weiter auf den ersten Sieg des Jahres. Am vierten Spieltag der russischen Meisterrunde kam Dynamo im Stadtderby bei ZSKA Moskau zu einem 1:1 (0:1). Kuranyi wurde zur zweiten Halbzeit eingewechselt, blieb jedoch unauffällig.

Igor Semschow (74.) rettete den Gästen den Punktgewinn, nachdem der Ivorer Seydou Doumbi ZSKA bereits in der zweiten Minute in Führung gebracht hatte. In der Tabelle bleibt Dynamo mit 59 Punkten hinter Titelverteidiger Zenit St. Petersburg (66) und ZSKA (61) auf Rang drei.