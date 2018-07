Neu Delhi (AFP) Nach einer Aufsehen erregenden Studie zur Gewalt gegen Schüler will Indien Schläge an Schulen verbieten. "Stockschläge scheinen die bevorzugte Methode zu sein, die Kinder zu kontrollieren", konstatierte am Montag die Nationale Kommission zum Schutz der Kinderrechte. "Ohrfeigen und Schläge auf den Rücken scheinen gleich danach zu kommen." Die Kommission verwies auf eine Umfrage unter mehr als 6600 Schülern im Alter bis zu 17 Jahren. Dabei gaben 98 Prozent der Befragten an, dass sie bereits Opfer von Lehrergewalt wurden.