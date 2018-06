Neu Delhi (AFP) Die indische Polizei hat in der Nähe des Hauptbahnhofs von Neu Delhi zwei Terrorverdächtige im Besitz von Sprengstoff festgenommen. Es sei noch unklar, zu welcher Organisation die mutmaßlichen Extremisten gehörten, sagte ein Sprecher am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Die indische Nachrichtenagentur PTI berichtete unter Berufung auf Polizeivertreter, das Duo gehöre möglicherweise der radikalislamischen Gruppe Lashkar-e-Taiba an. Diese wird von Indien für die Terroranschläge von Mumbai verantwortlich gemacht, bei denen im Jahr 2008 166 Menschen getötet wurden.