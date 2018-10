München (dpa) - Der Linde-Konzern hat dank der starken Nachfrage nach Industriegasen und seinem strikten Sparkurs einen Rekordgewinn eingefahren und damit die Börse erfreut. Der Umsatz kletterte 2011 um 7,1 Prozent auf 13,8 Milliarden Euro, der Gewinn um knapp 17 Prozent auf rund 1,2 Milliarden Euro.

«Wie bereits im Jahr 2010 gingen die stärksten Impulse von den aufstrebenden Staaten Asiens aus», sagte Linde-Chef Wolfgang Reitzle am Freitag in München. Die im DAX notierte Aktie legte nach Börsenbeginn um 2,6 Prozent auf 129,3 Euro zu und kletterte damit auf ein Rekordhoch. Die Aktionäre können sich zudem auf eine höhere Gewinnbeteiligung freuen: Der Vorstand will die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr um 30 Cent auf 2,50 Euro je Aktie anheben.

Auch 2012 will Linde trotz konjunktureller Risiken seinen Wachstumskurs fortsetzen. «Wir sind für ein anspruchsvolles Umfeld gewappnet und erwarten, im Geschäftsjahr 2012 den Konzernumsatz weiter zu erhöhen und das operative Konzernergebnis im Vergleich zum Vorjahr abermals zu verbessern», sagte Reitzle. Dazu soll auch ein Sparprogramm beitragen, das Linde bereits vor Jahren eingeleitet hat. In dem Vierjahreszeitraum von 2009 bis 2012 will Linde seine Kosten um insgesamt 650 bis 800 Millionen Euro verringern. «Wir sind auf einem guten Weg, dieses Ziel zu erreichen», sagte er. Ende 2011 betrugen die Einsparungen bereits 620 Millionen Euro.

An den vor gut einem Jahr angekündigten Zielen für die kommenden Jahre hält Linde fest. 2014 erwartet Reitzle ein operatives Konzernergebnis von mindestens vier Milliarden Euro. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital soll mindestens 14 Prozent betragen. Wachstumschancen sieht Reitzle für sein Unternehmen besonders in den Bereichen Energie und Umwelt. «Wir sehen in diesem Milliarden-Markt mittelfristig große Potenziale für unser Unternehmen.»

Auch das Medizintechnik-Geschäft baut Linde weiter aus. Anfang des Jahres erwarb das Unternehmen vom US-Konkurrenten Air Products das kontinental-europäische Homecare-Geschäft für 590 Millionen Euro. «Wir rechnen mit einem Vollzug dieser Transaktion in den kommenden Wochen», sagte Reitzle. Durch den Zukauf will Linde zu einem führenden Anbieter für Beatmungstherapien außerhalb von Krankenhäusern in Europa aufsteigen. Von dem so genannten Homecare-Geschäft verspricht sich Linde starke Zuwächse. «Insbesondere in den reiferen Volkswirtschaften ist seit einiger Zeit eine Verschiebung von der kosteninvensiven Langzeit-Versorgung in Krankenhäusern hin zu einer Betreuung im häuslichen Umfeld der Patienten festzustellen», sagte Reitzle.

Den stärksten Zuwachs verbuchte Linde 2011 im Geschäft mit Gasen: Hier stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 8,1 Prozent auf 11,1 Milliarden Euro - bereinigt um Währungs- und Erdgaspreiseffekte gab es ein Plus von 7,4 Prozent. Das operative Ergebnis legte um knapp zehn Prozent auf gut drei Milliarden Euro zu. Dazu trugen alle Regionen bei, am deutlichsten Asien und vor allem China und Indien. Auch in Westeuropa gab es ein Plus. Linde profitiert vor allem von Abnehmerindustrien wie Stahl und Chemie.

Aufwärts ging es auch in der kleineren Sparte Anlagenbau. Zu den Geschäften von Linde zählen Industriegase, Flaschengase, Flüssiggas, aber auch Anlagen zur Herstellung von Stickstoff und Sauerstoff für die Erschließung von Öl- und Gasfeldern. Außerdem ist Linde nach eigenen Angaben einer der größten Anbieter von Wasserstoffanlagen. Zudem ist der Konzern mit seinen weltweit rund 50 000 Mitarbeitern im Anlagenbau tätig.