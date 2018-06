Tokio (AFP) Walfanggegner haben sich am Montagabend auf hoher See eine heftige Auseinandersetzung mit japanischen Walfängern geliefert. Dabei hätten die Mitglieder der Walschutzorganisation Sea Shepherd von Bord ihres Schiffs "Bob Barker" aus mehr als 40 Leuchtraketen auf die beiden Walfangschiffe "Yushin Maru No. 2" und "Yushin Maru No. 3" abgefeuert, teilte die japanische Fischereibehörde am Dienstag mit. Angaben zu möglichen Verletzten oder Schäden an den Schiffen wurden nicht gemacht.