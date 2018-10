Istanbul (dpa) - Die UN-Nothilfekoordinatorin Valerie Amos hat sich «extrem besorgt» über das Schicksal von Bewohnern der umkämpften syrischen Stadt Homs geäußert. Nach einem Besuch in dem schwer zerstörten Stadtviertel Baba Amro forderte Amos ungehinderten Zugang für Hilfsorganisationen in Syrien. Sie habe während ihres zweitägigen Besuches in Syrien mit mehreren Ministern über die humanitäre Lage gesprochen. Die Führung in Damaskus habe zugestimmt, in die besonders hilfsbedürftigen Landesteile gemeinsame, vorbereitende Hilfsmissionen zu entsenden.

