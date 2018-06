Berlin (dpa) - Deutschland darf sich trotz des Dauerstreits um den Nürburgring und der offenen Vertragslage weiter Hoffnung auf ein jährliches Formel-1-Gastspiel machen.

«Natürlich, keine Frage», betonte Formel-1-Chef Bernie Ecclestone im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa seine Absicht, einen deutschen Grand Prix fest im Rennkalender zu halten. Allerdings zeigte sich der Rechte-Mitinhaber irritiert über die jüngsten Entwicklungen am Nürburgring. Dort war zuletzt den Pächtern gekündigt worden, der Zoff geht nun vor Gericht. «Ich bin ein wenig verwirrt darüber. Ich habe keine Ahnung, was dort das Problem ist», sagte Ecclestone.

So ist noch immer unklar, auf welcher deutschen Strecke denn im kommenden Jahr die Formel 1 fahren soll. Der Nürburgring hatte bislang im jährlichen Wechsel mit dem Hockenheimring den Großen Preis von Deutschland veranstaltet. In diesem Jahr ist Hockenheim Gastgeber. Ecclestones Vertrag mit dem Nürburgring ist indes ausgelaufen. Wegen des Millionen-Fehlschlags mit dem als völlig überzogen geltenden Umbau der Eifel-Strecke zum Freizeitpark ist in der rheinland-pfälzischen Landesregierung umstritten, ob und wie oft die Formel 1 noch dort gastieren soll.

Ecclestone ist aber anscheinend zum Entgegenkommen bei den Verhandlungen bereit. «Sie haben so eine Menge Geld investiert, die Bedingungen und die Anlagen dort sind sehr gut. Es wäre nicht gut, dieses Rennen zu verlieren», sagte der 81-Jährige. Auch im Fall von Hockenheim hatte Ecclestone 2009 finanzielle Zugeständnisse gemacht, um das Rennen zu retten.