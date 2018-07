Lagos (AFP) Bei einem neuerlichen Angriff auf eine christliche Kirche in Nigeria sind am Sonntag drei Menschen getötet worden. Nach Angaben von Verantwortlichen des betroffenen Gotteshauses in der Stadt Jos im Landesinnern fuhr am frühen Morgen ein Selbstmordattentäter mit einem Auto in die Kirche und brachte den Wagen dort zur Explosion. Dabei seien drei Kirchgänger ums Leben gekommen und zehn weitere verletzt worden.