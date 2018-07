Lissabon (AFP) - (AFP) Fast fünf Jahre nach dem Verschwinden des britischen Mädchens Madeleine McCann an der Algarve-Küste beschäftigt der Fall wieder die portugiesischen Ermittler. Eine Arbeitsgruppe der Kriminalpolizei sei dabei, sich die Ermittlungsakten noch einmal anzuschauen und zu bewerten, sagte der Vize-Chef der Nationaldirektion der Kriminalpolizei, Pedro do Carmo, am Freitag der Nachrichtenagentur AFP in Lissabon. Ziel sei es, den geringsten Zweifel auszuräumen, dass bei der Analyse des Falles etwas übersehen wurde. Es handele sich nicht um eine Wiederaufnahme der Ermittlungen, betonte do Carmo.