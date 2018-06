Mogadischu (AFP) Erstmals seit rund 20 Jahren ist am Flughafen der kriegszerrütteten somalischen Hauptstadt Mogadischu am Dienstag wieder ein kommerzieller Langstreckenflug eingetroffen. An Bord der Maschine der türkischen Gesellschaft Turkish Airlines befand sich eine hochrangige Politikerdelegation aus Ankara unter Leitung von Vizeregierungschef Bekir Bosdag. Sie wurde am Flughafen von Somalias Übergangspräsident Sharif Sheikh Ahmed empfangen.