Paris (AFP) Die EU-Kommission erwartet von Spanien angesichts des hohen Haushaltsdefizits einen Strategieplan, wie ab 2013 die Neuverschuldung auf drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) begrenzt werden kann. "Es ist unerlässlich, dass Spanien eine mittelfristige Strategie festlegt, um dieses Ziel zu erreichen", sagte EU-Währungskommissar Olli Rehn am Dienstag am Rande eines EU-Kolloquiums in Paris. Die Maßnahmen der spanischen Regierung müssten dieses Ziel für nächstes Jahr möglich machen.