Johannesburg (AFP) - (AFP) Weil sie eine andere Frau mit ihrem Stöckelschuh angriff, ist eine Südafrikanerin unter Hausarrest gestellt worden. Ein Gericht in Pretoria verurteilte Meryl Lotriet wegen vorsätzlicher schwerer Körperverletzung zu einem Jahr Gefängnis auf Bewährung und 18 Monaten Hausarrest, wie die Zeitung "Beeld" am Freitag berichtete. Demnach geriet die 23-Jährige in einer Diskothek mit einer anderen Frau wegen eines verloren gegangenen Armbandes in Streit. Zunächst sprühte sie Pfefferyspray auf ihre Kontrahentin, dann schlug sie die 41-Jährige mit einem ihrer High Heels.