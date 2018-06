Brüssel (AFP) Beim EU-Gipfel in Brüssel hat Großbritanien ein entschlossenes Vorgehen gegen die syrische Regierung gefordert. Das "kriminelle Regime" in Damaskus müsse wegen der "Verbrechen gegen das eigene Volk" zur Verantwortung gezogen werden, sagte Premierminister David Cameron am Freitag. "Eines Tages, egal wie lange es dauert, wird es einen Tag der Abrechnung für dieses grausame Regime geben."